Бриндамор: сегодня, наконец, отскоки сыграли в пользу «Каролины»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, ОТ).
«Сегодня мы были вознаграждены за старания. Отскоки, наконец, сыграли в нашу пользу, что в этой серии происходило нечасто. Такие голы надо забивать в каждом матче», – цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.
В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, а за «Каролину» двумя голами ответил Мартин Нечас. Заброшенная шайба Джордана Стаала на 2-й минуте овертайма принесла «Харрикейнз» победу в этом матче и приблизила их к выходу в следующий раунд плей-офф НХЛ.
Следующая встреча команд состоится 28 мая в 4:30 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» расположился на четвёртой строчке.
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