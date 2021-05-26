Савин: уверены, что в «Тракторе» Абрамов выйдет на новый уровень

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал возвращение в клуб форварда Виталия Абрамова.



«Виталий Абрамов именно тот хоккеист, который был нам необходим. У него огромный потенциал и большое пространство для роста. Абрамов является воспитанником «Трактора» и одинаково продуктивно действовал во всех лигах, в которых ему довелось играть. Это креативный нападающий, нацеленный на атаку. Он умеет как создать момент, так и завершить его. Мы рады, что Виталий возвращается домой и уверены, что в «Тракторе» он выйдет на новый уровень», – цитирует Савина официальный сайт «Трактора».



Нападающий выступал за в системе «Трактора» до 2015 года, после чего уехал в QMJHL. С сезона 2018/2019 хоккеист выступал в системе «Оттавы Сенаторз».



За основную команду «Оттавы» в Национальной хоккейной лиге Абрамов провёл пять матчей за три сезона и забросил одну шайбу. В текущем сезоне НХЛ хоккеист сыграл два матча, но голевыми действиями не отметился.

Также форвард выступал в Американской хоккейной лиге за «Бельвиль Сенаторз», где в 23 матчах набрал 19 очков: забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.