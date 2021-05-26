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Россия — Дания: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею — 2021 начнётся в 16:15

Россия — Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2021 начнётся в 16:15
Георгий Горностаев
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Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) состоится шестой игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 16:15 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии и Беларуси.

Напомним, в первом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Чехии со счётом 4:3, во втором россияне разгромили сборную Великобритании (7:1), а в третьем уступили Словакии (1:3).

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE
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