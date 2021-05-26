Россия — Дания: онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею — 2021 начнётся в 16:15

Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) состоится шестой игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Дании. Встреча начнётся в 16:15 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии и Беларуси.



Напомним, в первом матче чемпионата мира сборная России обыграла команду Чехии со счётом 4:3, во втором россияне разгромили сборную Великобритании (7:1), а в третьем уступили Словакии (1:3).



В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.