Здено Хара рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся, перейдя в «Вашингтон»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Здено Хара подвёл итоги сезона-2020/2021.



«Меня сразу очень тепло встретили в „Вашингтоне“. В этом заслуга тренеров, обслуживающего персонала, партнёров. Они встретили меня с распростертыми объятиями, мне было очень легко освоиться на новом месте, и я действительно получил удовольствие от сезона. Было интересно, мы хорошо играли.



Однозначно, это был серьёзный вызов. Со мной не было семьи. С другой стороны, условия для жизни, которые мне предоставили, оказались лучше, чем я ожидал. Я с нетерпением жду, когда смогу увидеть семью, детей. Конечно, я буду учитывать этот фактор, принимая решение о будущем», — цитирует Хару официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» завершил сезон на втором месте в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» в пяти матчах проиграли «Бостон Брюинз», за который ранее выступал защитник.



Здено Хара 30 декабря 2020 года подписал однолетний контракт на $ 795 тыс. с «Вашингтоном». Словацкому хоккеисту пришлось жить в столице США без семьи (жены, 12-летней дочери и пятилетних близнецов), которая осталась в Бостоне. Хара провёл в «Бостон Брюинз» 14 сезонов. В 2011 году в составе «мишек» стал обладателем Кубка Стэнли.