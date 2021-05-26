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«Авангард» и «Витязь» совершили обмен

«Авангард» и «Витязь» совершили обмен
Никита Сербаков
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Омский «Авангард»и подмосковный «Витязь» совершили обмен.

Как сообщает официальный сайт «ястребов», омичи выменяли права на нападающего Александра Дергачёва. В обратном направлении отправятся форвард Александр Яремчук и шведский защитник Оливер Чюлингтон.

«Александр Яремчук давно хотел получать игровое время в команде КХЛ. Это безусловно талантливый форвард, но в «Витязе» он получит больше возможностей проявить себя. Мы благодарим его за работу и желаем удачи.

Александр Дергачёв поборется за место в двух первых звеньях. Это молодой техничный игрок с поставленным кистевым броском. Уверен, что Саша ещё будет прогрессировать. Видим его в команде как центрального нападающего, но это хоккеист, который может сыграть и на краю, он достаточно универсален», — прокомментировал обмен генеральный менеджер «Авангарда» Александр Волков.

Александр Дергачёв в завершившемся сезоне КХЛ провёл 53 матча и набрал 23 очка (11+12). Александр Яремчук провёл сезон-2020/2021 в новокузнецком «Металлурге». Оливер Чюлингтон выступает в НХЛ за «Калгари Флеймз».

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