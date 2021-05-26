КХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона-2020/2021
Поделиться
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2020/2021.
Обладатель приза лучшему новичку сезона определяется по итогам голосования тренеров команд КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали:
- нападающий «Витязя» Захар Бардаков — 11 очков (3+8) в 46 матчах регулярки;
- нападающий ЦСКА Максим Соркин — 12 очков (5+7) в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, а также 2 очка (1+1) в Кубке Гагарина;
- нападающий «Авангарда» Егор Чинахов – 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).
Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов и Артем Галимов.
Церемония закрытия сезона КХЛ, на которой и будут вручены награды по итогам сезона-2020/2021 пройдёт 8 июня 2021 года.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
15:46
-
15:41
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
14:50
-
14:46
-
14:45
-
14:31
-
14:15
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:45
-
13:27
-
13:19
-
13:08
-
12:57
-
12:55
-
12:40
-
12:37
-
12:21
-
11:50
-
11:47
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:31
-
10:26
-
10:21
-
10:20
-
09:30
-
08:49
-
08:46
-
08:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам