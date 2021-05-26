КХЛ объявила номинантов на приз лучшему новичку сезона-2020/2021

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2020/2021.



Обладатель приза лучшему новичку сезона определяется по итогам голосования тренеров команд КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали:

нападающий «Витязя» Захар Бардаков — 11 очков (3+8) в 46 матчах регулярки;

— 11 очков (3+8) в 46 матчах регулярки; нападающий ЦСКА Максим Соркин — 12 очков (5+7) в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, а также 2 очка (1+1) в Кубке Гагарина;

— 12 очков (5+7) в 47 матчах регулярного сезона КХЛ, а также 2 очка (1+1) в Кубке Гагарина; нападающий «Авангарда» Егор Чинахов – 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф игрок набрал 7 очков (5+2).

Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов и Артем Галимов.



Церемония закрытия сезона КХЛ, на которой и будут вручены награды по итогам сезона-2020/2021 пройдёт 8 июня 2021 года.