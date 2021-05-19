КХЛ объявила номинантов на приз самому ценному игроку сезона-2020/2021

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги представил номинантов на приз «Золотая клюшка» — самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.
Обладатель приза будет определён по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ. По итогам опроса в тройку лучших попали Дамир Жафяров из «Торпедо», Теэму Хартикайнен из «Салавата Юлаева», а также Вадим Шипачёв («Динамо» Москва).
Пост доступен в инстаграм-аккаунте КХЛ.
Дамир Жафяров («Торпедо») провёл 58 матчей, набрав 61 очко (21+40), показатель полезности «+6». В сезоне-2020/2021 нападающий установил новый клубный рекорд по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате, побив достижение Михаила Варнакова-старшего, державшееся 38 лет. Жафяров стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата.
Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев») принял участие в 53 матчах, набрав 64 очка (28+36), показатель полезности «+17». Нападающий обновил бомбардирский и снайперский рекорды за один регулярный чемпионат КХЛ для хоккеистов из Финляндии. Он также стал первым игроком «Салавата Юлаева», забросившим четыре шайбы в одном матче.
Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) сыграл в 57 матчах, набрав 67 очков (20+47), показатель полезности «+28».
Центральный нападающий стал лучшим бомбардиром московского «Динамо» в КХЛ. Кроме этого, он второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.
Обладателями этой награды становились Александр Радулов, Сергей Мозякин (оба — по четыре раза), Данис Зарипов, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин.
Церемония закрытия сезона КХЛ пройдёт 8 июня 2021 года.
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