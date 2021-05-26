«После этого радость от побед будет слаще». Драйзайтль — о вылете «Ойлерз» из Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль подвёл итоги сезона после вылета от «Виннипег Джетс» из первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (0-4).



«Мы создаём очень хороший фундамент для будущего „Ойлерз“. Мы понимаем, что команда прошла через очень непростые этапы, были разочарования. Но после этого радость от побед будет только слаще.



Здесь интересно играть. У нас потрясающая команда, и мы хотим выигрывать этим составом. Мы хотим добиться успеха с этими ребятами. Мы сделали серьёзный шаг вперёд в этом году. В следующем сезоне мы вернемся и снова будем бороться», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.



В сезоне-2020/2021 немецкий хоккеист провёл 56 матчей, набрав 84 очка (31+53) при показателе полезности "+29".