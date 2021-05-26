Макдэвид – о вылете из Кубка Стэнли: мне всего 24 года. У меня ещё всё впереди

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением об игре за «Ойлерз».

«Мне всего 24 года. У меня ещё всё впереди. Мне есть над чем работать, есть к чему стремиться. Мне всего 24, но у меня есть впечатление, что я уже давно в лиге. А я ещё молод, и мои лучшие годы впереди.

Игра «Ойлерс» в нынешнем сезоне? Стандарты повысились. С этого всё начинается. С общей атмосферы на катке, где мы собираемся каждый день, с требований, которые предъявляем друг другу, со стремления стать лучше. Пару лет назад я бы был доволен таким результатом, что мы получили шанс сыграть четыре матча в плей-офф. Сейчас у меня совсем иное настроение.

Мы хотим большего, намного больше. Мы хотим работать, чтобы однажды завоевать Кубок. У нас замечательный костяк команды: Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс, Райан Ньюджет-Хопкинс, Адам Ларссон. С этими ребятами я рос, мы хотим вместе пройти весь путь, хотим всё сделать правильно. Я с особенным чувством играю вместе с ними.

Считаю, что мы еще очень далеко от главной цели, но стали к ней ближе, чем нам кажется», – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ на русском языке.