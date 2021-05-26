Организаторы объявили об отмене Кубка мира «Сириус» из-за пандемии

Международный турнир Кубок мира «Сириус» в 2021 году не состоится, сообщает пресс-служба МХЛ. Организаторы приняли решение отменить турнир из-за пандемии коронавируса.

Соревнования проводились ежегодно в августе перед стартом нового сезона. В 2018 и 2019 годах турнир проходил на льду арены «Шайба» в Сочи. Организаторами выступали МХЛ и образовательный центр «Сириус».

«В Кубке мира встречаются команды-лидеры молодёжных хоккейных чемпионатов в своих странах. Как и в прошлом году, многие турниры в Европе и Северной Америке не состоялись или были не завершены. По-прежнему действуют ограничения на международные перелёты, для нас важно качество турнира и безопасность участников, поэтому мы совместно с образовательным центром «Сириус» и ФХР были вынуждены принять непростое решение об отмене Кубка мира», — сказал вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов.

В 2020 году турнир также не состоялся из-за пандемии коронавируса.