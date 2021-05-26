Сборная Казахстана одержала третью победу на чемпионате мира — 2021, обыграв Германию

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Германии и одержала победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).



На семнадцатой минуте счёт в матче открыл Александр Шин после передач Ивана Степаненко и Егора Шалапова, на 20-й минуте ответную шайбу забросил Том Кюнхакль. На 24-й минуте немцы отличились второй раз, но из-за челленджа тренера Казахстана Юрия Михайлиса гол был отменён. На 35-й минуте вторую шайбу сборной Германии забил в большинстве Маркус Айзеншмид.



На 41-й минуте буллит реализовал форвард сборной Казахстана Роман Старченко, сравняв счёт. На 56-й минуте вперёд казахстанскую команду вывел Павел Акользин.

После четырёх игр сборная Казахстана набрала семь очков и занимает четвёртое место в группе В. У команды Германии — девять очков и первое место.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.