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Сборная Казахстана одержала третью победу на чемпионате мира — 2021, обыграв Германию

Сборная Казахстана одержала третью победу на чемпионате мира — 2021, обыграв Германию
Никита Паглазов
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Сегодня, 26 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Казахстана встречалась с командой Германии и одержала победу со счётом 3:2 (0:0, 1:2, 2:0).

На семнадцатой минуте счёт в матче открыл Александр Шин после передач Ивана Степаненко и Егора Шалапова, на 20-й минуте ответную шайбу забросил Том Кюнхакль. На 24-й минуте немцы отличились второй раз, но из-за челленджа тренера Казахстана Юрия Михайлиса гол был отменён. На 35-й минуте вторую шайбу сборной Германии забил в большинстве Маркус Айзеншмид.

На 41-й минуте буллит реализовал форвард сборной Казахстана Роман Старченко, сравняв счёт. На 56-й минуте вперёд казахстанскую команду вывел Павел Акользин.

ЧМ-2021. Группа B
26 мая 2021, среда. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
3 : 2
Германия
1:0 Шин (Степаненко, Шалапов) – 26:39' (5x5)   1:1 Кюнхакль (Ридер, Хольцер) – 29:38' (5x5)   1:2 Айзеншмид (Лойбль, Зайдер) – 34:07' (5x4)   2:2 Старченко – 40:31' (бул)   3:2 Акользин (Маклюков) – 55:42' (5x5)

После четырёх игр сборная Казахстана набрала семь очков и занимает четвёртое место в группе В. У команды Германии — девять очков и первое место.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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