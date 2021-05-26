Самонов в третий раз признан лучшим игроком матча в составе России на ЧМ-2021

Голкипер Александр Самонов был признан лучшим игроком команды матча чемпионата мира Россия — Дания. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0. Самонов оформил шат-аут, отразив 18 бросков.

Самонов уже в третий раз признаётся лучшим игроком матча в составе сборной России на турнире.

В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав 5 очков.