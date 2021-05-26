Поульсен: Дания может быть довольна тем, как играла с Россией, но не результатом матча

Нападающий сборной Дании Мортен Поульсен подвёл итоги матча группового этапа чемпионата мира со сборной России. Встреча завершилась победой россиян со счётом 3:0.
«Знали, что будет тяжёлый матч, что придётся много обороняться. Но игра шла так, как мы и хотели, особенно в начале матча, мы здорово играли. Мы можем быть довольны своей игрой, но не результатом.
Себастьян Дам – очень важный игрок для нас, он исключительно здорово начал турнир. Вы видите, что он играет уверенно, и уверен, что защитники любят, когда вратарь уверен в себе. Это хорошо для команды, что он сильно играет», — передаёт слова Поульсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав 5 очков.
- 26 мая 2021
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