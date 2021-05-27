«Айлендерс» выиграли все 4 матча плей-офф с Сорокиным в воротах

«Нью-Йорк Айлендерс» прошёл «Питтсбург Пингвинз», победив в последнем матче и выиграв в серии 4-2. При этом во всех четырёх победных матчах у «Айлендерс» в воротах находился Илья Сорокин. В двух встречах, где побеждал «Питтсбург», в воротах играл другой российский голкипер Семён Варламов.

В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-2 и «Айлендерс» проходит в следующий раунд Кубка Стэнли, а «Питтсбург» завершает участие в турнире.

«Бостон», в свою очередь, ранее выбил из плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии был 4-1 в пользу «Бостона».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял третье место в Восточном дивизионе. «Айлендерс» финишировал на третьем месте.