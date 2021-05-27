Кучеров набрал 11 очков в шести матчах плей-офф, он лучший бомбардир Кубка Стэнли

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победном матче первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» отдал две результативные передачи. Таким образом, россиянин возглавил список бомбардиров Кубка Стэнли с тремя шайбами и восемью ассистами, обогнав Джонатана Юбердо из «Флориды» (две шайбы и восемь ассистов).

«Тампа» дома разгромила «Флориду» со счётом 4:0 и вышла в следующую стадию турнира.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, справившись с 29 бросками. Кучеров за 19.49 на льду сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+1». Защитник Михаил Сергачёв за 21.56 на площадке дважды бросил по воротам соперника, отдал голевую передачу и заработал показатель полезности «+1».

Таким образом, «Тампа» прошла «Флориду» со счётом 4:2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф.