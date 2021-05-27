Кучеров невероятен! Снова переписал рекорд «Тампы» и стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ!

«Тампе» не удалось закончить серию с «Флоридой» в пяти матчах. «Пантеры» здорово провели домашнюю встречу, наглухо закрыли лидеров «молний», плюс дебютант плей-офф 20-летний голкипер Спенсер Найт провёл прекрасный поединок.

На шестую игру Кенневилль также отрядил в ворота молодого американца, а Сергея Бобровского не оказалось даже в запасе. Также в очередной раз обошлась «Флорида» и без других россиян — Григория Денисенко и Никиты Гусева. В результате оба просидели весь плей-офф на скамейке, и если для 20-летнего Денисенко это ещё нормально, то Гусев явно приближается к своему возвращению в КХЛ.



На домашней площадке «Тампа» выглядела гораздо увереннее, чем в гостях. «Молнии» действовали собранно, явно намереваясь закрыть серию перед своими болельщиками. Удалось им и забить быстрый гол: на 7-й минуте Патрик Марун разобрался с Найтом на пятачке, а результативную атаку из своей зоны начал Михаил Сергачёв.

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«Тампа» контролировала ход встречи, не форсировала события и минимизировала ошибки в обороне, которые были у «молний» в прошлых матчах серии. Плюс надёжно действовал на последнем рубеже Андрей Василевский. Но для большего комфорта хозяевам льда нужны были новые голы, и во второй половине матча своё слово сказали лидеры.

На 34-й минуте Кучеров с Хедманом расчертили ещё одну классную комбинацию в большинстве, на острие которой в этот раз оказался капитан Стивен Стэмкос.

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«Флорида» пыталась добавить в активности, но всё было тщетно. Сказывался более высокий класс командного взаимодействия «молний», их сыгранность и уровень исполнителей. А лидеры «пантер» Юбердо и Барков в этот раз не могли ничего придумать.



Всё стало ясно в этом матче и в этой серии на 55-й минуте, когда красоту нарисовали Кучеров и Пойнт. Никита вошёл в чужую зону, резко развернулся и с неудобной передачи выдал шикарную передачу, отрезав сразу трёх игроков «Флориды», а Пойнту не составило труда на скорости обыграть последнего защитника и завести шайбу в ворота мимо Найта.

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В самой концовке «Флорида» зачем-то заменила голкипера на шестого полевого и закономерно пропустила в пустые ворота от Киллорна. 4:0 — счёт убедительно подтверждал полное преимущество «Тампы» в этой встрече.



Андрей Василевский, к которому были вопросы по ходу серии, оформил шатаут в последней игре, отразив все 29 бросков. Очередной великолепный матч провёл невероятный Никита Кучеров. Всего же в 6 играх плей-офф у пропустившего всю регулярку форварда 11 (3+8) очков! Сегодня россиянин набрал 2 очка за результативные передачи и вышел в лидеры бомбардирской гонки Кубка Стэнли, обогнав Джонатана Юбердо.



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Кроме того, Куч снова переписал рекорд «Тампы» по количеству набранных очков за серию. В 2018 и 2020 годах сам же Никита его и устанавливал, набирая по 10 очков за раунд, сейчас же планка поднята ещё выше.

Безусловно, хороши и другие лидеры «Тампы». Киллорн, Стэмкос, Хедман, Пойнт — все они набирают очко или более в среднем за игру, показывая полную готовность к защите чемпионского титула. Впрочем, думать об этом «молниям» ещё рано. «Флорида» пройдена, но впереди у них второй раунд, где соперником «Тампы» станет победитель серии «Каролина» — «Нэшвилл».