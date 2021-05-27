Гавриков: рад, что в конце сезона НХЛ Григоренко доказал себе, что может играть

Защитник сборной России и «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился мнением об игре своего одноклубника Михаила Григоренко. Он в концовке сезона потерял место в составе команды.

«Поддерживал ли Григоренко, когда он оказался в запасе «Коламбуса»? Мы постоянно общались. И да, он правильно сказал, что мы дружим семьями. Всё это постоянно обсуждали, и в итоге я рад, что в конце сезона Миша смог доказать и тренерам, и команде, и, возможно, даже себе на какой-то момент, что он может играть. В последних матчах он это прекрасно показал, забивая голы и набирая очки. За него можно было только порадоваться», — сказал Гавриков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.