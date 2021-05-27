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Курашёв: если бы не Патрик Руа, я бы поехал играть в этом сезоне в КХЛ

Курашёв: если бы не Патрик Руа, я бы поехал играть в этом сезоне в КХЛ
Дмитрий Сторожев
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Форвард сборной Швейцарии и «Чикаго Блэкхоукс» Филипп Курашёв признался, что мог оказаться в КХЛ.

«Когда играл за «Квебек», были слухи, что мог оказаться в КХЛ? Да, это правда. Не буду называть клуб, не думаю, что это важно. Я почти уехал в КХЛ, но в «Квебеке» поменялся тренер — пришёл Патрик Руа. Мы с ним хорошо поговорили, и не один раз, и я решил остаться в «Квебеке». Если бы этого не произошло, я бы поехал играть в КХЛ», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Курашёв был выбран на драфте НХЛ в 2018 году под 120-м номером. В настоящее время 21-летний нападающий находится в расположении сборной Швейцарии на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия).

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