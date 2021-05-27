«Всегда стремился играть, как Овечкин». Интервью с русским форвардом сборной Швейцарии

На фоне ярких дебютов в НХЛ Кирилла Капризова и Ильи Сорокина немного незаметно произошло появление ещё одного далеко не чужого для России новичка – в составе «Чикаго» первый год в Национальной хоккейной лиге провёл сын советского защитника Константина Курашёва Филипп Курашёв. В интервью «Чемпионату» молодой нападающий, представляющий сборную Швейцарии, поделился мыслями о своём дебюте в НХЛ, предстоящей встрече со сборной России на чемпионате мира и несостоявшемся переходе в КХЛ.

«Когда сыграл в НХЛ… Наверное, это был лучший день в моей жизни»

— Первый сезон в НХЛ – каким он для вас получился?

— Рад, что смог отыграть весь сезон, это была моя цель. Были хорошие моменты, но хотелось бы приносить больше пользы команде. Думаю, что многому научился. Так что я рад. Готов учиться дальше и прогрессировать в следующем сезоне.

— В конце 2020 года вы провели небольшой отрезок в Швейцарии, играя за «Лугано». Рассчитывали, что потом сразу попадёте в НХЛ?

— Я к этому стремился. Рад, что так получилось. Я приехал в «Чикаго» готовым игроком. Провёл несколько игр за «Лугано», и мне это очень помогло добиться места в основном составе.

— Ваш дебют в НХЛ пришёлся на матч с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампой». Какие эмоции испытывали, когда выходили на лёд?

— Это тяжело передать словами. Радость, конечно. Я сразу позвонил родителям, они тоже были очень рады, рассказали знакомым. Я всю жизнь мечтал сыграть в НХЛ, и когда это случилось… Я не смогу объяснить это. Наверное, пока это был лучший день в жизни.

— Родителям удалось посмотреть вашу первую игру?

— Да, смотрела вся семья: родители, дедушки, бабушки, все родственники. Друзья, наверное, тоже. Классно было.

— Кроме поздравлений что-нибудь вам сказали?

— Сказали: «Выходи, старайся и насладись моментом».

— В «Чикаго» вы уже успели поиграть в разных сочетаниях, в том числе с Патриком Кейном.

— Думаю, все знают, что это один из лучших игроков мира. Ему немного надо, чтобы забить. Бывает, что у него есть всего один момент, и он им пользуется – забрасывает сам или отдаёт голевую передачу. Демонстрирует свой класс в каждой игре, на каждой тренировке. Он очень много работает. Было здорово увидеть, как один из лучших игроков в мире каждый день тренируется и играет.

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— Лично на вас он успел повлиять? Помог ли адаптироваться, улучшить игру?

— Да. Он не очень много говорит, он тихий. Больше показывает своим примером на льду. Я многому у него научился. Отношению к тренировочному процессу. Рад, что играю с ним в одной команде.

— «Чикаго» долгое время в этом сезоне шёл то в зоне плей-офф, то близко к ней, но попасть в розыгрыш Кубка Стэнли не удалось. Чего не хватило команде?

— Тяжело сказать. У нас многие игроки проводили свои первые сезоны. Мы учились играть в системе, учились выигрывать. В НХЛ это очень тяжело. Здесь очень сильные команды. Мы многому научились за этот сезон и в следующем году, надеюсь, будем играть лучше и попадём в плей-офф.

— Как в течение сезона вам помогал отец?

— Он смотрел почти все игры, когда мог. Мы каждый день созванивались, разговаривали. Он мне объяснял, что делать, что нет. Помог стать лучше в мелких игровых моментах.

«Буду стараться забить сборной России»

— Тяжёлый сезон, многие звёздные игроки не приехали в свои сборные на чемпионат мира. Почему вы согласились?

— Просто обожаю играть за сборную на чемпионатах мира, люблю это делать. Я не был сильно уставшим после сезона, был готов играть в плей-офф. Но так получилось, что мы туда не попали, и я подумал: было бы хорошо сыграть за сборную. Надеемся что-нибудь здесь выиграть.

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— Швейцария хорошо начала чемпионат, одержав две победы, но затем разгромно уступила Швеции 0:7. Что пошло не так?

— Многое. Конечно, мы провели не лучший матч, но на турнире нельзя долго думать об этом. Впереди у нас следующая игра со сборной Словакии. Сейчас мы готовимся к этому матчу. Думаю, сможем сыграть лучше.

— Учитывая, что многие игроки НХЛ не приехали в топ-сборные, команда Швейцарии рассчитывает на самый высокий результат на турнире?

— Сначала нужно выйти из группы, а потом смотреть дальше. Цель – выиграть золото, как и у всех. Каждая команда здесь играет на победу, и мы тоже будем к этому стремиться.

— Вам ещё предстоит встретиться со сборной России. Два года назад Швейцария и Россия также попали в одну группу. Тогда вы сказали, что для вас это будет особенный матч. Что-то изменилось за это время?

— Нет. Игры с Россией также важны для меня. Опять же, вся семья и родственники будут смотреть матч. Но сейчас у нас Словакия, потом, по-моему, ещё одна игра, а потом уже Россия (Россия – следующий соперник сборной Швейцарии после Словакии. – Прим. «Чемпионата»), так что сейчас я не очень много об этом думаю, концентрируюсь на следующем матче.

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— Кем себя больше ощущаете – швейцарцем или русским?

— Даже не знаю (смеётся). Конечно, у меня все русские в семье. Но я вырос в Швейцарии, у меня здесь много друзей, и я играю за эту сборную. Поэтому мне тяжело ответить.

— Помните, кому забили свой первый гол в НХЛ?

— Конечно. Сергею Бобровскому.

— Практически половину своих голов в НХЛ вы забили российским вратарям – дважды Бобровскому и ещё один раз Андрею Василевскому. Вам как-то поможет этот опыт в игре со сборной России? Вы явно знаете, как забивать в ворота россиян.

— Посмотрим. Я на это надеюсь. Буду сильно стараться (смеётся). Посмотрим, кто будет в воротах. Буду стараться забить.

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— Обсуждали предстоящий матч с вашим одноклубником по «Чикаго» Никитой Задоровым?

— Нет. Мы виделись всего один раз перед игрой сборной Швейцарии. Пока не успели обсудить.

— Его игра вызывает много критики со стороны болельщиков «Блэкхоукс», а как к нему относятся внутри коллектива?

— Никита – классный человек. Он хорошо ко всем относится, с каждым разговаривает. Мы все в команде поддерживаем его.

— Какие у вас личные взаимоотношения? Много времени проводите вне льда?

— В этом сезоне это было почти невозможно. Нам нельзя было никуда ходить. Хотелось бы больше с ним общаться, но так уж получилось в первом сезоне. Надеюсь, в следующем году мы будем проводить больше времени вместе.

«Всегда стремился к тому, чтобы играть, как Дацюк и Овечкин»

— Ваш отец – воспитанник советского хоккея, вы росли в Швейцарии, а в 16 лет переехали в Северную Америку. Ваш игровой стиль – смесь разных школ или же есть один более предпочтительный вариант?

— Я везде научился многим вещам, но мне всегда нравился российский стиль. Я часто смотрел видео с участием сборной России и российских игроков – Дацюка, Овечкина. И я всегда стремился к этому, хотел играть, как они. Но, конечно, я прошёл через хоккейные школы в Канаде и Швейцарии, поэтому есть какая-то смесь стилей. Но я всегда хотел играть так, как играют в России.

— Давайте вспомним ваш пока что самый красивый гол в НХЛ в ворота «Детройта» после сольного прохода. Почему приняли решение сделать всё самостоятельно?

— Я просто увидел, что могу обвести защитника. Попробовал, рискнул – получилось, потом забил. Я даже не думал об этом, сыграл на инстинкте. Получился хороший гол.

— Когда вы играли за «Квебек», были слухи, что вы могли оказаться в КХЛ. В какой клуб вы могли перейти и почему переход не состоялся?

— Да, это правда. Не буду называть клуб, не думаю, что это важно. Я почти уехал в КХЛ, но в «Квебеке» поменялся тренер – пришёл Патрик Руа. Мы с ним хорошо поговорили, и не один раз, и я решил остаться. Если бы этого не произошло, я бы поехал играть в КХЛ.