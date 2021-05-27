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Давыдов: на таком чемпионате мира Шипачёв был бы незаменим

Давыдов: на таком чемпионате мира Шипачёв был бы незаменим
Антон Мозговой
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Бывший защитник московского «Динамо», трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная пока одержала на турнире три победы и потерпела одно поражение

«В отличие от шведов или канадцев, наша команда идёт неплохо. Считаю, у неё есть шансы на победу, но на дистанции чемпионата необходимо прибавлять — прежде всего в атаке.

Сможет ли это сделать сборная? Надеюсь. Но видны проблемы в созидании, в ведении атакующих действий. Очень не хватает конструктора игры, ярко выраженного центрфорварда — такого, как Шипачёв. Всё-таки травма Вадима больно ударила по команде. На таком чемпионате, когда скорости не очень высокие и есть время для принятия неординарных решений, Шипачёв был бы незаменим», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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