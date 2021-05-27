Британцы сенсационно обыграли Беларусь, Россия победила Данию. Главные новости ЧМ-2021

Сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь и одержала первую победу на ЧМ в основное время с 1962 года, Россия была сильнее Дании, Тарасенко приехал на ЧМ, а шведы и чехи оказались на последних местах в группе — главные новости пятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Сначала остались без флага, а теперь проиграли британцам! Чёрная полоса Беларуси на ЧМ
2. Сборная Великобритании одержала первую с 1962 года победу на ЧМ в основное время
3. Сборная России победила Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021
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9. Эмоции хоккеистов из Великобритании после победного матча с Беларусью. Видео
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11. «Это была провокация». Депутат — о своём призыве взять в заложники хоккеистов из Беларуси
12. Сборные Швеции и Чехии занимают два последних места в группе А на ЧМ-2021
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