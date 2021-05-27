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Британцы сенсационно обыграли Беларусь, Россия победила Данию. Главные новости ЧМ-2021

Британцы сенсационно обыграли Беларусь, Россия победила Данию. Главные новости ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь и одержала первую победу на ЧМ в основное время с 1962 года, Россия была сильнее Дании, Тарасенко приехал на ЧМ, а шведы и чехи оказались на последних местах в группе — главные новости пятого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Сначала остались без флага, а теперь проиграли британцам! Чёрная полоса Беларуси на ЧМ

2. Сборная Великобритании одержала первую с 1962 года победу на ЧМ в основное время

3. Сборная России победила Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021

4. Сборная Казахстана одержала третью победу на чемпионате мира — 2021, обыграв Германию

5. Главный тренер сборной Беларуси: ЧМ — серьёзное соревнование. Лидеры не готовы!

6. Тарасенко прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021

7. Овечкин: сказал, если буду нужен, приеду на ЧМ, но предложил взять того, кто готов на 100%

8. Канаде надоело проигрывать на ЧМ? Вырвали победу у Норвегии и сохранили шансы на плей-офф

9. Эмоции хоккеистов из Великобритании после победного матча с Беларусью. Видео

10. Форвард сборной Великобритании Кирк вышел в лидеры снайперской гонки ЧМ-2021

11. «Это была провокация». Депутат — о своём призыве взять в заложники хоккеистов из Беларуси

12. Сборные Швеции и Чехии занимают два последних места в группе А на ЧМ-2021

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