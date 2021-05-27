Власти Латвии разрешили зрителям посещать матчи чемпионата мира по хоккею с 1 июня

Латвийские власти разрешили проводить матчи чемпионата мира по хоккею со зрителями, сообщает Delfi.Lv. По информации источника, зрителей будут пускать на трибуны с 1 июня.
Сообщается, что за матчами чемпионата по хоккею с трибун смогут наблюдать вакцинированные от COVID-19 болельщики, с момента вакцинации которых прошло 14 дней после завершения полного курса вакцинации или 22-90 дней после получения первой дозы препарата Vaxzevria, а также сразу после приёма второй дозы вакцины Vaxzevria.
Матчи чемпионата мира по хоккею смогут посещать также лица, переболевшие коронавирусом.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
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