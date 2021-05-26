«Дания подверглась хулиганскому нападению». Что пишут зарубежные СМИ о победе России

Сборная России справилась с командой Дании и одержала свою третью победу (и первую – сухую) на чемпионате мира по хоккею в Риге. Датская пресса свою команду всё равно хвалит за старания и признаёт силу России. И только один шведский эксперт совершенно не впечатлён игрой команды Валерия Брагина.

«Дания держала Россию в узде почти 40 минут»

«Дания в итоге сбивается с дыхания и проигрывает России. Сильная игра датчан в обороне держала Россию в узде почти 40 минут. Россия остаётся непреодолимым соперником для Дании, 11-я попытка взять у неё очки также закончилась неудачей.

И хотя очков в копилку датчане не положили, команда показала игру, внушающую надежду, и прекрасные действия в обороне. Прижатые к стенке, датчане не позволяли России забить до последней минуты второго периода, когда бастион всё-таки пал, и Иван Морозов вывел Россию вперёд в большинстве.

Игроки оправдали обещание тренера Хайнца Элерса, что Дания постарается победить, несмотря на тот факт, что на бумаге это было практически невыполнимым заданием. Россия приехала на чемпионат мира без большинства своих энхаэловцев, но у них есть неограниченный запас великолепных технарей. Эта команда временами держала Данию в настоящей осаде. Как и со Швейцарией, большую часть матча датчане оборонялись, моментов в атаке было немного. Удивительно, что русские явно особенно внимательно играли против Никласа Йенсена. Они знали всё о лучшем бомбардире Дании, многие не раз играли против него в КХЛ.

Йенсен стянул на себя внимание, это создало шансы для других – в третьем периоде Мейер угодил в перекладину. В этот момент мы могли заставить Россию дрогнуть, но вместо этого Барабанов сделал счёт 2:0. Этот гол снял все вопросы, а Воронков добил Данию третьим голом в концовке. Теперь надо готовиться к матчам с Беларусью и Словакией – соперникам уровня Дании, хотя словаки и удивили на этом турнире и набрали девять очков в первых трёх матчах», — пишет berlingske.dk.

«Дания подверглась хулиганскому нападению россиян»

«Дания подверглась хулиганскому нападению россиян», — с таким заголовком выложен видеообзор матча на сайте bt.dk. Трудно сказать, что подразумевали датчане под этим заголовком, ведь в матче не было особо грубости, да и разгрома тоже не случилось. Возможно, по тому, как складывался матч, они всерьёз рассчитывали на очки, а россияне лишили их этой надежды.

«Достойная игра Дании с Россией, отличный матч для Себастьяна Дама. Датчане создали три-четыре отличных голевых момента и до последней минуты второго периода удерживали счёт 0:0. Пять очков после четырёх матчей – на два больше, чем ожидалось», — подвёл итоги матча в «Твиттере» датский комментатор Джимми Бойгаард.

«Сильная командная игра, но глупые удаления немного подпортили прекрасное общее впечатление. Контролируйте дисциплину, тогда у вас будет ещё масса возможностей», — считает болельщик Нильс Гриппинг.

«Российская команда не впечатляет, их игра это подтверждает. Воронков и Морозов молодцы», — считает шведский эксперт, бывший игрок «Атланта» Юнас Андерссон.