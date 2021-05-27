Сборная США обыграла Латвию на чемпионате мира

Сегодня, 27 мая, на «Арене-Рига» в Латвии проходит седьмой игровой день чемпионата мира по хоккею. Сборная США встречалась с хозяевами турнира латвийцами и одержала победу со счётом 4:2 (2:2, 2:0, 0:0).
На второй минуте Мэтт Теннисон открыл счёт после передач Тревора Мура и Конора Гарланда, на 5-й минуте Лаурис Дарзиньш ассистировал Миксу Индрашису, который сравнял счёт в матче. На 15-й минуте в составе американской сборной с передач Кевина Лабанка и Джастина Абделькадера отличился форвард Брайан Бойл, забивший впервые с августа 2020-го. На 17-й минуте Ренарс Крастенбергс снова сделал счёт равным.
На 32-й минуте Тревор Мур отличился с передач Конора Гарланда и Джастина Абделькадера, на 34-й Мэттью Бенирс установил окончательный счёт.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 27 мая 2021
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