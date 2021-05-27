«К финалу как раз будет готов». Кожевников — о приезде Бобровского в сборную России на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о приезде в сборную России голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.



«Если Сергея пригласили, то всё целесообразно, он хороший голкипер. К финалу как раз будет готов. Бобровского берут как раз под то, чтобы показать максимальный результат.



Мне нравится, как Самонов проводит групповой этап. Видно, что парню не хватает немного опыта, но играет неплохо. Приезд Бобровского не ударит по нему морально, у вратарей другая психология. Уверен, Саша всё понимает», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, как стало известно «Чемпионату», Сергей Бобровский присоединится к сборной России и сыграет на чемпионате мира. Вратарь прилетит в Ригу 29 мая.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.