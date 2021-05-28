Гальченюк: у меня не было особых реваншистских настроений по отношению к «Монреалю»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Алекс Гальченюк рассказал о своих эмоциях во встречах с бывшим его клубом «Монреаль Канадиенс».



«Честно, у меня не было особых реваншистских настроений по отношению к «Монреалю». Я не выходил на лёд с мыслями: «О, а я ведь когда-то тут играл». Я просто хотел помочь моей нынешней команде добиться победы», — приводит слова Гальченюка официальный сайт НХЛ на русском языке.



Алекс Гальченюк на драфте НХЛ в 2012 году был выбран в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». За «Хабс» американец отыграл пять сезонов, после чего летом 2018 года был обменян в «Аризону Койотис».



«Торонто» выменял Гальченюка у «Каролины Харрикейнз», которая сама двумя днями ранее получила на него права при обмене с «Оттавой Сенаторз». Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал.

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