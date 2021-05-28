«Торонто» отыгрался с 0:3, но проиграл «Монреалю» в овертайме, счёт в серии 3-2

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа и ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом, в третьем периоде «Торонто» отыгрался со счётом 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.

Напомним, «Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Северном дивизионе, а «Монреаль» — четвёртое.