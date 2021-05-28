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«Торонто» отыгрался с 0:3, но проиграл «Монреалю» в овертайме, счёт в серии 3-2

«Торонто» отыгрался с 0:3, но проиграл «Монреалю» в овертайме, счёт в серии 3-2
Максим Лесовой
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Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа и ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом, в третьем периоде «Торонто» отыгрался со счётом 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.

Напомним, «Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Северном дивизионе, а «Монреаль» — четвёртое.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
28 мая 2021, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Армиа – 05:13' (5x5)   0:2 Армиа (Перри, Стаал) – 08:18' (5x5)   0:3 Котканиеми – 24:52' (5x5)   1:3 Хайман (Марнер, Мэттьюс) – 26:32' (5x5)   2:3 Маззин (Симмондс, Нюландер) – 46:52' (5x5)   3:3 Маззин (Гальченюк, Нюландер) – 51:54' (5x5)   3:4 Судзуки (Кофилд) – 60:59' (5x5)
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