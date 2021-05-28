«Торонто» отыгрался с 0:3, но проиграл «Монреалю» в овертайме, счёт в серии 3-2

Завершился пятый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа и ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом, в третьем периоде «Торонто» отыгрался со счётом 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.
Напомним, «Торонто» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Северном дивизионе, а «Монреаль» — четвёртое.
- 28 мая 2021
-
04:57
-
00:47
-
00:34
-
00:00
-
00:00
- 27 мая 2021
-
23:43
-
23:36
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:05
-
22:45
-
22:34
-
22:30
-
22:27
-
22:21
-
21:38
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:57
-
19:45
-
19:32
-
19:24
-
19:09
-
19:02
-
18:57
-
18:54
-
18:48
-
18:38
-
18:31
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:49