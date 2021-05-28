«Каролина» сыграет с «Тампой» во втором раунде серии плей-офф

Во втором раунде Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», первый матч серии намечен на 5 июня.
В шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» на выезде в овертайме обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал 4:2, и «Харрикейнз» вышли в следующий раунд, а «Предаторз» завершили выступление в сезоне.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Макгинн, Себастьян Ахо, Даги Хэмилтон и Джейккоб Славин. Российский форвард Андрей Свечников за 16.48 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
За «Предаторз» голы забили Ник Казинс, Микаэль Гранлунд и Райан Джохансен. Российский нападающий Яков Тренин за 13.35 на льду два раза бросил по воротам, его показатель полезности составил «-1».
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