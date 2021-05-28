Линус Умарк ведёт переговоры с «Лулео»

Шведский форвард Линус Умарк может вернуться на родину. Как сообщает Hockey Sverige, экс-игрок «Салавата Юлаева» ведёт переговоры со шведским клубом «Лулео».
На протяжении последних 12 лет Умарк выступал за пределами Швеции. Ранее форвард уже говорил, что раздумывает о возвращении домой. Но он в итоге подписал контракт со швейцарским «Серветтом», завершив выступление в КХЛ.
Контракт Умарка со швейцарским клубом действовал один сезон.
Линус уже выступал за «Лулео» в сезоне-2008/2009. Тогда он в 53 матчах набрал 55 очков. В минувшем сезоне в Швейцарии 34-летний Умарк набрал 61 очко в 49 матчах. В общей сложности в КХЛ он провёл 476 матчей, набрав 429 очков.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов. В апреле 2020 года он покинул уфимский клуб.
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