Судзуки прокомментировал победную шайбу «Монреаля» в матче с «Торонто»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки прокомментировал победу своей команды в пятомматче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» в первом раунде Кубка Стэнли. Именно 21-летний канадец забил победную шайбу «хабс» в овертайме.
«Иногда такие выходы „два в ноль“ реализовать намного сложнее, чем обычные комбинации. Некоторые ребята отдают друг другу пасы, но не решаются бить. А мы были просто уверены, что разыграем этот выход как надо, и мне посчастливилось забить. Хотя замкнуть эту атаку мог бы и Коул Кофилд. Но я видел перед собой пустой угол и чувствовал, что есть хорошая возможность, чтобы отправить шайбу в ворота в одно касание. Так что Коул в том моменте сыграл очень здорово, отдав мне передачу», — приводит слова Судзуки официальный сайт НХЛ на русском языке.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая в Монреале.
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