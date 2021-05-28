Прайс: мы подошли к овертайму матча с «Торонто» с правильным настроем, это было непросто

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу своей команды в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ.

«Мы проявили гибкость, подошли к овертайму с правильным психологическим настроем, что непросто после того, как упускаешь преимущество в две шайбы в заключительном периоде. Мы были спокойны и сосредоточены в раздевалке после третьего периода. Мы выходим на лёд, чтобы побеждать. Мне кажется, что мы провели хорошую игру и заслужили награду», — цитирует Прайса пресс-служба НХЛ.

В составе победителей дубль оформил Йоэль Армиа и ещё по шайбе в свой актив записали Еспери Котканиеми и Ник Судзуки. За «Торонто» забивали Зак Хайман и Джейк Маззин (дважды). При этом, в третьем периоде «Торонто» отыгрался со счётом 0:3. Российский нападающий Илья Михеев провёл на площадке 13 минут и 11 секунд и не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Торонто». Серия длится до четырёх побед. Следующий матч между командами пройдёт 30 мая.