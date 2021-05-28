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Орлов: приятно снова работать с Брагиным. Интересно, как у нас получится теперь

Орлов: приятно снова работать с Брагиным. Интересно, как у нас получится теперь
Павел Панышев
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Защитник сборной России Дмитрий Орлов рассказал, как добирался в Ригу (Латвия), где проходит чемпионат мира.

«Своего кота я оставил в Москве. Я прилетал в Москву, чтобы сделать шенгенскую визу, а уже затем полетел в Ригу, чтобы успеть просидеть карантин. Тяжёлый перелёт, сутки не спал, но сейчас уже восстановился.

Потренировались в номере, сделали упражнение на велотренажёре. Покачали пресс, поотжимались, чтобы зарядить мышцы энергией. Тяжело сидеть в одной комнате и никуда не выходить, таковы правила. Помним МЧМ в Баффало, это был знаменательный турнир. Приятно сейчас снова поработать с Валерием Брагиным, давно его не видели. Интересно, как у нас получиться теперь, конечно, мы будем выкладываться и стараться выиграть», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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