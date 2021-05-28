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Несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью

Несколько команд-участниц ЧМ выразили желание снять флаги в знак солидарности с Беларусью
Владимир Лаевский
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Президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис раскритиковал решение заменить флаг Беларуси на бело-красно-белый в Риге, где проходит ЧМ-2021, сообщает LSM.

Отмечается, что специалисту не понравилось решение о замене белорусского флага у гостиницы, где живут команды, участвующие в чемпионате мира.

По мнению специалиста, было бы лучше, если бы флаг поменяли у здания Рижской думы, но не в местах, связанных с ЧМ.

Калвитис также сообщил, что в знак солидарности с Беларусью несколько команд выразили желание снять свои флаги.

Кроме того, он заявил, что замена флага встревожила белорусских игроков. Были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.

Отмечается, что Калвитис обеспокоен тем, что безопасность латвийского флага может быть поставлена ​​под угрозу на следующем чемпионате мира.

ЧМ-2022 пройдёт в Финляндии, ЧМ-2023 — в России.

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