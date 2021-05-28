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В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом на ЧМ

В Беларуси возбудили дело против мэра Риги и главы МИД Латвии за инцидент с флагом на ЧМ
Владимир Лаевский
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Генпрокурор Беларуси Андрей Швед возбудил уголовное дело в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса после инцидента с государственным флагом Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на генеральную прокуратуру республики.

«Рассмотрев распространённые в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности по ч. 3 ст. 130 уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

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