История личных встреч сборных России и Швейцарии на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 29 мая, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные Швейцарии и России. Начало — в 16:15 мск. Сборные России и Швейцарии играли на чемпионатах мира 17 раз. Россияне победили в 13 встречах, в двух матчах успех праздновали швейцарцы, ещё дважды была зафиксирована ничья. Последние девять матчей завершились победой российской команды.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1992 Братислава Групповой раунд Россия — Швейцария 2:2 Зубов (2) — Эберле, Тон ЧМ-1993 Мюнхен Групповой раунд Россия — Швейцария 6:0 Бякин (2), Яшин (2), Сорокин, Хомутов ЧМ-1995 Евле Групповой раунд Россия — Швейцария 8:0 Белов (2), Саломатин, Березин (3), Быков, Романов ЧМ-1998 Базель Групповой раунд Россия — Швейцария 2:4 Петров, Козлов — Женни, Крамери, Фишер, Цайтер ЧМ-2000 Санкт-Петербург Групповой раунд Россия — Швейцария 2:3 Яшин, Козлов — Сутер, Конне, Циглер ЧМ-2001 Ганновер Групповой раунд Россия — Швейцария 2:1 Карпов, Яшин — Ризен ЧМ-2003 Тампере Групповой раунд Россия — Швейцария 5:2 Ковальчук, Григоренко, Калинин, Архипов, Дацюк — Берчи, Кристен ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Швейцария 3:3 Дацюк, Ковальчук, Ковалёв — Лемм, Ди Пьетро, Штрайт ЧМ-2006 Рига Групповой раунд Россия — Швейцария 6:3 Зарипов, Архипов, Быков, Никулин, Кулёмин, Малкин — Патерлини, Форстер, Безина ЧМ-2007 Москва Групповой раунд Россия — Швейцария 6:3 Зиновьев, Ковальчук, Зарипов, Марков, Фролов, Счастливый — Штрайт, Ди Пьетро, Райхерт ЧМ-2008 Квебек Групповой раунд Россия — Швейцария 5:3 Калинин, Овечкин, Сушинский (2), Фёдоров — Саннитц, Воклер, Лемм ЧМ-2008 Квебек Четвертьфинал Россия — Швейцария 6:0 Сёмин, Афиногенов (2), Зарипов, Фёдоров, Овечкин ЧМ-2009 Берн Групповой раунд Россия — Швейцария 4:2 Атюшов, Ковальчук, Морозов, Пережогин — Гарднер, Плюсс ЧМ-2014 Минск Групповой раунд Россия — Швейцария 5:0 Плотников, Овечкин, Шипачёв, Белов, Зарипов ЧМ-2016 Москва Групповой раунд Россия — Швейцария 5:1 Телегин (2), Кузнецов, Широков, Мозякин — Мозер ЧМ-2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Швейцария 4:3 Капризов, Дадонов, Нестеров, Григоренко — Унтерзандер, Андригетто, Хас ЧМ-2019 Братислава Групповой раунд Россия — Швейцария 3:0 Анисимов, Кучеров (2)