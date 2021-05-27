Кто в итоге попадёт в четвертьфинал, а кто не выйдет из группы на ЧМ-2021.

Почему Россия только третья, а Чехия зависла над пропастью. Ситуация в таблице ЧМ. LIVE

До завершения группового этапа чемпионата мира — 2021 в Латвии осталось пять игровых дней. По итогам каждого из них «Чемпионат» будет обновлять сетку плей-офф.

Почему сборная России только на третьем месте в таблице?

Сборная Швейцарии провела четвёртый матч на чемпионате мира, в котором обыграла Словакию со счётом 8:1 и сравнялась с командами России и Словакии по набранным очкам – 9. Но именно россияне располагаются на третьем месте в таблице, словаки вторые, а первое место у швейцарцев.

Почему так произошло? Вот что об этом говорит регламент турнира.

В случае равенства очков у двух и более команд при распределении мест в турнирной таблице учитываются следующие показатели:

набранные очки в личных встречах;

лучшая разница шайб в личных встречах;

количество забитых голов в личных встречах.

Таким образом, внутри «подгруппы» (Россия, Словакия, Швейцария) швейцарцы и словаки имеют по три набранных очка, а россияне ни одного.

При этом в турнирной таблице на сайте ИИХФ сборная России значится на первом месте. Но по прошлым чемпионатам мира известно, что упомянутые показатели учитывается там только по завершении всего группового этапа.

Чехия уже не выйдет из группы?

Самое тяжелое положение в группе А у сборной Чехии, которая в эти минуты проигрывает Швеции. В случае очередного поражения, чехи останутся с двумя очками и окажутся в крайне тяжелом положении.

Оставшиеся игры сборной Чехии: Великобритания, Дания, Словакия.

При лучшем раскладе у чехов окажется 11 очков, но им всё равно придётся ждать осечек от конкурентов. К примеру, Словакия будет выше их в случае победы в основное время над Данией, Швейцарии и России будет достаточно выиграть у Беларуси, а шведам набрать шесть очков в играх с Великобританией, Словакией и Россией.

Сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею-2021 на текущий момент

Швейцария (1А) – Латвия (4В)

Словакия (2А) – Казахстан (3В)

Германия (1В) – Дания (4А)

США (2В) – Россия (3А)

Расписание ближайших матчей