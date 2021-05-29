Форвард сборной Великобритании: русские месяц перед ЧМ играли вместе. Мы — всего неделю

Нападающий сборной Великобритании Роберт Дауд поделился мнением о выступлении британцев на чемпионате мира — 2021 в Риге (Латвия).
«Мы всё ещё осмеливаемся мечтать о выходе в плей-офф. Когда мы впервые приехали на чемпионат мира в 2019 году, я почувствовал, что мы немного трепещем перед ситуацией и просто получаем удовольствие от пребывания на турнире, а не берём быка за рога. Мы были счастливы оказаться там и отчасти довольны тем, что смогли сохранить прописку в элите.
В этом году мы вернулись сюда с совершенно другим отношением. Теперь, если мы сможем зацепить пару матчей и продолжим играть так, как делаем это сейчас, то может случиться всякое. Например, мы сможем попасть в плей-офф.
Думаю, мы доказали на этом турнире, что можем играть с любыми командами. Мы стараемся играть в свой хоккей, вместо того чтобы сидеть сложа руки и позволять сопернику атаковать нас. Мы неплохо играли и были лучше некоторых команд. Я думаю, что в матче с Беларусью, мы большую часть времени вели игру. Когда они пытались догнать нас, а мы каждый раз забивали ещё и ещё, — это было приятное чувство.
В этом сезоне я уехал играть в Италию, но большинству членов нашей команды не посчастливилось попасть за границу и играть где-либо. Им было очень тяжело в это коронавирусное время. Это отразилось в нашем первом матче. Русские играли весь год, и перед чемпионатом мира они были вместе в течение месяца, играли как единое целое, проводя товарищеские матчи. У нас не было ничего подобного. Мы были вместе всего неделю или около того, а большинство ребят сыграло за весь сезон только около 15 матчей», — приводит слова Дауда официальный сайт ИИХФ.
Роберт Дауд провёл на турнире 5 матчей и набрал 3 очка (0+3) по системе «гол+пас». Сборная Великобритании в 5 матчах набрала 4 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице группы А.
- 29 мая 2021
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