Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира

Сборная Казахстана в стартовом матче субботней программы чемпионата мира-2021 по хоккею встречалась с командой Италии и одержала разгромную победу со счётом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2), установив при этом историческое достижение.
Подопечные Юрия Михайлиса одержали самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Ранее казахстанцы дважды побеждали 5:0 в утешительном раунде турнира: в 2004 году была разгромлена сборная Франции, в 2006 году сборная Казахстана крупно обыграла Словению.
После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Однако у их ближайших преследователей сыгранно на два матча меньше. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.
- 29 мая 2021
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