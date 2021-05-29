Казахстан одержал самую крупную победу в своей истории в элитном дивизионе чемпионата мира

Сборная Казахстана в стартовом матче субботней программы чемпионата мира-2021 по хоккею встречалась с командой Италии и одержала разгромную победу со счётом 11:3 (1:0, 2:1, 8:2), установив при этом историческое достижение.



Подопечные Юрия Михайлиса одержали самую крупную победу в своей истории на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Ранее казахстанцы дважды побеждали 5:0 в утешительном раунде турнира: в 2004 году была разгромлена сборная Франции, в 2006 году сборная Казахстана крупно обыграла Словению.



После шести матчей сборная Казахстана набрала десять очков и занимает первое место в группе В. Однако у их ближайших преследователей сыгранно на два матча меньше. Сборная Италии остаётся единственной командой на турнире, на набравшей пока ни одного очка.

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