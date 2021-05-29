Сборная Чехии разгромила Великобританию на ЧМ-2021

В первом матче девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Чехии разгромила команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Филипа Пешана.

На 9-й минуте Лукаш Клок вывел чехов вперёд. На старте второго периода Филип Гронек с передачи Филипа Задины увеличил преимущество. Затем Чехия забросила ещё дважды усилиями Либора Шулака и Филипа Хитила. На последней минуте игрового отрезка Мэттью Майерс отыграл одну шайбу. В середине третьего периода Радан Ленц с передачи Робина Ганзла забил пятый гол в ворота Великобритании. В конце матча Шулак оформил дубль.

Напомним, следующий матч Чехия проведёт 31 мая с Данией. Великобритания 1 июня сыграет в своей заключительной встрече группового этапа со Швейцарией.