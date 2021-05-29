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Сборная Чехии разгромила Великобританию на ЧМ-2021

Сборная Чехии разгромила Великобританию на ЧМ-2021
Владимир Лаевский
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В первом матче девятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Чехии разгромила команду Великобритании. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) в пользу подопечных Филипа Пешана.

Календарь ЧМ-2021

На 9-й минуте Лукаш Клок вывел чехов вперёд. На старте второго периода Филип Гронек с передачи Филипа Задины увеличил преимущество. Затем Чехия забросила ещё дважды усилиями Либора Шулака и Филипа Хитила. На последней минуте игрового отрезка Мэттью Майерс отыграл одну шайбу. В середине третьего периода Радан Ленц с передачи Робина Ганзла забил пятый гол в ворота Великобритании. В конце матча Шулак оформил дубль.

ЧМ-2021. Группа A
29 мая 2021, суббота. 12:15 МСК
Чехия
Окончен
6 : 1
Великобритания
1:0 Клок (Шпачек) – 08:01' (5x4)   2:0 Гронек (Задина) – 20:33' (5x5)   3:0 Шулак (Шпачек, Секач) – 24:29' (5x5)   4:0 Хитил (Мусил) – 32:07' (5x5)   4:1 Майерс (Ричардсон, Кирк) – 39:37' (5x4)   5:1 Ленц (Ганзл) – 51:33' (5x5)   6:1 Шулак (Ганзл) – 57:58' (5x5)

Напомним, следующий матч Чехия проведёт 31 мая с Данией. Великобритания 1 июня сыграет в своей заключительной встрече группового этапа со Швейцарией.

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