Тренер сборной Казахстана прокомментировал разгромную победу над Италией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис прокомментировал разгромную победу над Италией (11:3) на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия).



«Матч был нервным. Команда настраивалась очень здорово. Мы ждали, что будем хорошо действовать в атаке и обороне. Но первая пропущенная шайба… Видимо, это нервное состояние. Мы понимали, что мы быстрее и сильнее.



Потом вроде бы справились со своими эмоциями, немного остудили голову. Начали играть в пас, комбинировать. Бригаду большинства мы сделали единой. Одну мощную бригаду, которая должна была решать результат. Очень мало удалений со стороны соперника. Одно или два удаления могли решить исход матча. Немного изменили состав большинства, и это принесло успех.



Забили своевременные голы. Я не скажу, что не было дисциплины, она была. Но сопернику нечего было терять, они играли раскрепощённо. Понравилась команда Италии. Несмотря на счёт, у них были хорошие атаки, было хорошее качество передач. Они играли до конца, молодцы.



Эйфории в команде никакой нет. Она могла быть после встреч с Латвией и Финляндией. Как видите, команда настраивается на каждый матч и отдаётся. Мы будем продолжать выходить и отдавать все силы, играть на результат, на команду», — цитирует Михайлиса Шайба.kz.