Борис Михайлов считает, что сборной России нужно прибавлять к плей-офф ЧМ-2021

Известный российский тренер Борис Михайлов рассказал о впечатлениях от матча сборной России с командой Швейцарии на чемпионате мира по хоккею в Латвии (4:1).

«Сборная России провела собранную игру против Швейцарии, а концовка даже получилась результативной. Самое главное впечатление — это результат команды. К счастью, мы одержали важную победу. Всё идёт нормально, но к плей-офф национальная команда должна прибавлять.



Самонов провёл удачную игру, но ведь тренерский штаб вызвал Бобровского. Если рассматривать по опыту, то на сегодняшний день Бобровский сильнее. Не могу сказать, кто должен защищать ворота сборной в четвертьфинале. Решение за тренерским штабом.



Победа над швейцарцами достигнута за счёт индивидуального мастерства. Особенно первая шайба: это стопроцентная заслуга Бурдасова. Да и Толчинский воспользовался ошибкой соперника… Самое главное, что победили», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Следующий матч сборная России проведёт в понедельник, 31 мая, против команды Швеции. Начало встречи — в 20:15 мск.