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Третьяк: Россия показала бойцовский характер, это были очень важные три очка

Третьяк: Россия показала бойцовский характер, это были очень важные три очка
Салават Муртазин
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвёл итоги матча Россия — Швейцария, который состоялся на чемпионате мира в Риге (Латвия). Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу россиян.

«Россия провела хорошую игру — мы все довольны. Первый период был очень сложный: соперник глотнул воздуха, мы им всё же два раза подряд проиграли на Еврочеллендже. У швейцарцев была уверенность, что они могут с нами играть, тем более после крупного поражения.

Это были очень важные три очка для выхода в четвертьфинал, поэтому соперник вышел собранный; первый период был в пользу швейцарцев, но мы выстояли: Самонов хорошо сыграл, защита не подкачала. Второй и третий период, где Россия показала бойцовский характер, остался за нами. Ребята были заряжены на ворота, имели шикарные моменты. Могли и больше забить, но и итоговые 4:1 — достойная победа», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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