Капризов номинирован на награду самому прорывному игроку сезона из Европы в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила кандидатов на награду NHL Fan Choice Awards в номинации «Breakout European» — награда, которая присуждается игроку из Европы, совершившему наиболее явный прорыв в сезоне.
Как сообщает официальный «твиттер» организации, в число номинантов входит российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, который провёл свой первый сезон в НХЛ.
Соперниками россиянина являются немецкий нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, финский нападающий «Монреаля» Еспери Котканиеми и финский форвард «Далласа» Роопе Хинц. Победитель будет определён с помощью голосования болельщиков на официальном сайте НХЛ.
В сезоне-2020/2021 Капризов провёл 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко. В плей-офф нападающий сыграл в семи встречах, забросив две шайбы и отдав одну голевую передачу.
- 29 мая 2021
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