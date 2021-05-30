Пасиоретти: «Колорадо» — сильнейшая команда НХЛ. В её составе играет лучший игрок лиги

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти поделился мнением о «Колорадо Эвеланш», с которыми его команде предстоит серия во втором раунде Кубка Стэнли.



«Это сильнейшая команда в лиге. Возможно, в ее составе выступает лучший игрок НХЛ, или даже несколько лучших игроков. Мы должны усложнить им жизнь. Мы изначально знали, что для того чтобы добраться туда, куда мы хотим, нам придется пройти через них.



Мы набрали с ними одинаковое количество очков в регулярке, но они оказались впереди благодаря дополнительным показателям. Все знают, что они – команда-индикатор для всей лиги. Сейчас они долго сидели дома и отдыхали, но мы должны усложнить им жизнь, особенно их звездным игрокам. Несмотря ни на что», — цитирует Пасиоретти официальный сайт НХЛ.



Напомним, в первом раунде «Вегас» обыграл в серии «Миннесоту» со счётом 4-3. «Колорадо» оказались сильнее «Сент-Луиза» (4-0).

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