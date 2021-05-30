«Монреаль» обыграл «Торонто» в овертайме и сравнял счёт в серии – 3-3

В шестом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии – 3-3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кори Перри, Тайлер Тоффоли и Еспери Котканиеми. За «Торонто» голы забили Джейсон Спецца и Ти Джей Броди. Российский форвард «Лифс» Илья Михеев за 15.55 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
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Решающий, седьмой матч серии между этими командами пройдёт 1 июня. Победитель противостояния встретится с «Виннипег Джетс», который, в свою очередь, обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:0 в серии.
Также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги первый матч второго раунда плей-офф провели «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2).
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