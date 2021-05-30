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«Бостон» повёл в серии с «Айлендерс» во втором раунде благодаря хет-трику Пастрняка

«Бостон» повёл в серии с «Айлендерс» во втором раунде благодаря хет-трику Пастрняка
Кирилл Горбачинский
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В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии – 1:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (3), Чарли Макэвой и Тейлор Холл. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовиллье и Адам Пелеч. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 39 бросков. Другой вратарь Семён Варламов на лёд не выходил.

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Второй матч серии с участием этих команд пройдёт 1 июня. Напомним, в первом раунде плей-офф «Бостон» прошёл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1, а «Айлендерс» победили «Питтсбург Пингвинз» (4:2).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Добсон, Эберле) – 11:48' (5x4)   1:1 Пастрняк (Крейчи, Бержерон) – 19:36' (5x4)   2:1 Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 31:08' (5x5)   2:2 Пелеч (Эберле, Комаров) – 32:34' (5x5)   3:2 Макэвой (Крейчи) – 46:20' (5x5)   4:2 Пастрняк – 55:50' (5x5)   5:2 Холл (Крейчи, Райлли) – 58:35' (en)

Также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги в первом раунде плей-офф «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:2 и сравнялся в серии – 3:3.

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