Тротц: показалось, что у «Айлендерс» сегодня в хорошей форме было только одно звено

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Бостон Брюинз» в первом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли.



«Нам нужно, чтобы все звенья играли более эффективно. Мне показалось, что сегодня в хорошей форме было только одно звено. Другие играли отрезками. Нам нужно играть намного лучше», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии – 1-0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (3), Чарли Макэвой и Тейлор Холл. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовиллье и Адам Пелеч. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 39 бросков. Другой вратарь Семён Варламов на лёд не выходил.

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