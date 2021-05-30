«Лос-Анджелес Кингз» объявил о трансфере Владимира Ткачёва

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании однолетнего контракта с экс-форвардом СКА Владимиром Ткачёвым, сообщает официальный «Твиттер» клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Лос-Анджелес Кингз».

В середине мая Ткачёв расторг контракт с петербургским СКА по обоюдному согласию сторон. Ранее Шуми Бабаев сообщал, что хоккеист уедет в один из клубов НХЛ. Видео с игроком можно посмотреть здесь. Кэпхит – более $ 832 тыс.



В сезоне-2020/2021 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «+12» и 26 минутах штрафного времени.



В плей-офф Ткачёв провёл 11 матчей, забросив одну шайбу и отдав семь результативных передач при коэффициенте полезности «+2».