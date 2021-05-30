Бобровский: долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира

Голкипер сборной России Сергей Бобровский рассказал, как принял решение приехать в сборную России на чемпионат мира.



«Вызов в сборную России поступил после последней игры серии с «Тампой». Долго не думал, сразу принял решение ехать на чемпионат мира. Руководство сборной сработало очень оперативно: мне сразу заказали билеты и оформили все необходимые документы.

За время, пока не удавалось выступать за национальную команду, следил за всеми матчами, всегда был в курсе её результатов.

После окончания сезона в НХЛ сил и эмоций у меня более чем достаточно, ведь вызов в сборную — это всегда большая честь.

Что касается пузыря, условий в нём, то я приехал прежде всего играть и помогать команде. Да, условия непривычные, но в текущих реалиях создано все необходимое. Питание, проживание, всё на высоком уровне», – приводит слова Бобровского пресс-служба ФХР.