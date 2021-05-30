Защитник сборной Беларуси Хенкель попал под двойной силовой приём и получил травму

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Беларуси и Швейцарии. К концу первого периода Швейцария выигрывает со счётом 1:0.

В одном из моментов первого периода защитник белорусской сборной Кристиан Хенкель в борьбе за шайбу попал под двойной силовой приём швейцарских нападающих Тристана Шерве и Фабриса Херцога. Защитник «Ак Барса» получил травму. Кристиан Хенкель покинул лёд и отправился в раздевалку.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.